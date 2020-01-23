蟑螂「小強」是都市最難纏的害蟲之一，頑強的生命力能克服絕大部分險峻的環境。尤其在家中一旦出現小強蹤跡，恐難以根除，是許多人的夢魘。有一位網友表示，在家生活2年都沒有小強拜訪，以為環境清潔已滴水不漏，但近日卻驚見一隻蟑螂，正煩惱該怎麼辦。內行卻點出每個住家都有一「設施」，是守住小強的關鍵。

原PO在PTT上發文表示「撐不到三年，房間還是出現蟑螂了」，以為環境已確實清潔，卻擋不住小強的突然的拜訪。（摘自PTT：WomenTalk）

原PO在PTT上發文表示「撐不到三年，房間還是出現蟑螂了」，她指出，雖然每天都在房間內享用三餐，但是吃完馬上會清乾淨，相當自豪住了2年都沒有出現蟑螂身影，不過近日卻看到書桌爬出一隻蟑螂，讓她有點崩潰，不知該如何是好，是否要拿出蟑螂藥？

不少網友都在推文指出，要杜絕蟑螂拜訪一定要根絕食物來源，禁止在房間內吃食物飲料，頂多喝水和無糖茶；如果看到的是小蟑螂，那請把家中只箱丟掉；不然就是放大絕，「養一隻貓」。

另外，有許多網友共同點出其實要特別注意家裡「排水孔」的清潔，怎麼防，漏了排水孔也都是百密一疏。「殺完蟑螂 排水孔全換防蟑落水孔」、「排水孔一定要加蓋！不然其他都是假的」、「排水孔+1，要去堵進口」、「家裡的排水孔，倒一點漂白水放置一個晚上即可」、「因為你家排水孔沒有防蟲」。

(中時電子報)