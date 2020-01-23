馬英九給外孫多少紅包？馬大姊這樣回。（影/中天新聞）

馬前總統從小年夜開始，全台跑透透，發送春聯。今年也是馬英九升格當外公的第一個過年，被問到要包多少紅包給外孫？馬英九笑稱，這跟「某人」的論文一樣，是國家機密。馬大姊則是回應「我怎知」，接著又妙答說 ：「一定是他全部財產吧。」

今天是除夕前一天，前總統馬英九照慣例到住家附近的興隆市場發春聯，婆婆媽媽一看到立刻湊上前要簽名、搶拍照，更有人秀出去年跟馬英九拿到的簽名春聯，表示自己是頭號粉絲。

馬大姊陪同馬英九一起前來發春聯，他們都戴著口罩，解釋市場傳染機率更大，宣導預防的重要性。另外，今年是馬英九首次以外公的身分過農曆新年，媒體詢問馬英九準備包多少錢的紅包給外孫？對此，馬英九笑了一下，表示這是國家機密，跟某人的論文一樣。

馬大姊表示今年是馬英九掌廚，還直誇說「他很會做菜喔」，她被問及馬英九要給外孫多少紅包錢？馬大姐姊先是用台語說「我怎知」，接著又逗趣回答說 ：「我想一定是他全部的財產」，惹得現場媒體發出一片笑聲。

(中時電子報)