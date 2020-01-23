已經連續3年新展店突破100家店的永慶房產集團，2019年持續創下好成績！旗下三大加盟品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，透過強大的品牌力、完善的聯賣機制、持續優化的數位工具和屢屢獲獎的優質形象，帶動店總業績2019較前年成長3成、聯賣業績成長4成，傑出表現凸顯永慶房產集團「房仲第一品牌」的實力。

而永慶房產集團加盟三品牌2019年在竹苗地區的表現，也令人眼睛一亮！不僅店數市佔突破5成2，穩居竹苗區影響力最大的房仲品牌，其2019年的聯賣件數較2018年增加達5成之多，帶動聯賣業績年成長率飆破6成，令在地業者刮目相看。

為了犒賞辛苦的同仁，永慶加盟三品牌竹苗區尾牙由三品牌經管會聯手舉辦，昨(1/22)壓軸登場，席開155桌，準備近百萬元的抽獎獎品，歡應2019年的好成績。

永慶不動產竹苗區經管會會長宋文欽表示，「竹苗區一向團結一致，不管在物件聯賣上，還是公益關懷上，這是我們很重要的特質！自去年開始三品牌聯合舉辦，展現很好的效果，今年當然也要一起辦，才能凸顯我們是竹苗地區影響力最大的房仲品牌。」

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成(左7)在竹苗區三品牌聯合尾牙上，舉杯祝賀2019年店數市佔突破5成2的好成績。

有巢氏房屋竹苗區經管會會長方嘉仁開心表示，「看到大家滿意地笑容，這半年多的辛苦，都值得了！當初，光是喬場地、李千那、葉瑋庭和竹苗區三品牌夥伴的時間，就花了不少力氣。」

而尾牙晚會上最受員工期待的抽獎，台慶不動產竹苗區經管會會長王陽齊則指出，「每年尾牙我們都希望同仁可以滿載而歸，不只是吃到美食、聽到好歌、看到好表演，還能都抽到好獎，所以，今年我們準備了近500個獎項，當然有大家最愛的現金獎，獎項總金額突破百萬元，就是希望讓同仁們都可以滿載而歸，為金鼠年贏得好采頭！」

在竹苗區當天尾牙晚會上，一身勁裝的葉瑋庭，一開場就帶來晚會的第一波高潮！連唱帶跳演出《好膽你就來》、《跳進來》、《三天三夜》動感快歌，精彩演出讓台下觀眾跟著唱跳，宛如KTV演唱會。

尾牙另一個表演高潮，由「High Star樂團」帶來炒熱氣氛的熱歌勁舞，讓大人、小孩都忍不住離開椅子，跟著歌聲一起搖擺、嗨翻天。

而擔任壓軸嘉賓的李千那，一身喜氣的紅洋裝，以甜美嗓音唱出《那A安呢》、《好不容易》、《不曾回來過》及《心花開》和《嘟嘟好》等組曲，讓大家一飽耳福。

在葉瑋庭活力四射的歌聲中，永慶加盟三品牌竹苗區聯合尾牙宴，熱鬧展開。

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(中時電子報)