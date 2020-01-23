日本有1對母子在「一休」訂房網站訂房後，沒有取消也沒入住，卻獲得訂房網的大量點數，去年9個月內共訂了超過2200次房，取得巨額點數後，輾轉在日本全國各地飯店過著逍遙的日子，去年8月終於東窗事發，被警方逮捕。

京都警方指出，51歲的岩田治子和30歲的岩田治博這對母子，去年8月28日涉嫌用假名在「一休」訂房網訂了4家飯店的客房，住宿費約8萬2千日圓，訂房後沒取消也沒入住。

透過訂房網訂房的話，住宿費的一部分可以累積點數回饋給顧客。兩人去年2月到10月共超過2200次訂房，取得了相當於190萬日圓（約台幣52萬4千多元）的點數，飯店受害總額約達8160萬日圓（約台幣2252萬元）。

警方指出，客人臨時取消訂房時，飯店應該在訂房網上完成取消手續，但因飯店太忙而疏漏，才讓兩人有機可趁。兩人利用非法取得的點數住遍日本全國的飯店，被警方以妨礙業務罪嫌逮捕。

(中時電子報)