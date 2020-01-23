交通局要求各客運公司於駕駛員報到時增加體溫檢查。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中國大陸「武漢肺炎」疫情有持續擴大跡象，中央流行疫情指揮中心23日稍早宣布疫情等級提升至二級。台中市政府因應台灣燈會廣大人潮，昨日已將防疫應變提升至二級，受到中央疾病管制署官員肯定，今日是春節連假第一天，市府絲毫不懈怠，除已完成各醫療院所隔離動線、防疫物資盤點，即日起針對人潮密集大眾運輸節點加強宣導，全面防堵。

昨日網路出現不實謠言，指稱台中市政府提升防疫層級已經違法，對此，衛生局嚴正澄清「絕無違法」，傳染病防治法並未限制地方不能提高防疫層級，市府考量台灣燈會正在進行，更應審慎面對因應，因此提高層級由市長盧秀燕直接指揮，昨日防疫會議也邀請中央疾管署官員參與，會中肯定市府積極態度與作為，盼外界不要以訛傳訛。

針對醫療院所資源，衛生局已完成15家指定隔離醫院無預警查核，確保醫院完成隔離動線規劃、防疫物資盤點、人員教育訓練及防疫演練，目前各醫院口罩及隔離衣儲備量均符合規定，並有95餘床負壓隔例病房可供收治病患。

市府也透過各局處多元管道全力宣導防疫，其中，針對人潮密集的公車與交通場域，交通局即日起在智慧型站牌及車輛到站播報宣導文字，同時要求各客運公司於駕駛員報到時增加體溫檢查，出勤時配戴口罩，從駕駛面、乘客面均落實防疫作為。

警察局因應武漢肺炎疫情，依照「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變指揮中心進駐機關任務分工，配合防疫安全管制及強制執行事項，並於昨日上午10時由局長召集各單位主官（管），落實宣導所屬員警、協勤民力及民眾防疫觀念，並先期盤點及整備相關防疫設備，全力防疫。

衛生局強調，武漢肺炎引起世界各國戒備，台中市不僅擴大防疫系統，更於6日啟動通報預警機制，提早提高防疫層級、擴大防疫系統，「寧可過度準備，也不容許有任何疫情發生！」

(中時 )