小年夜不平靜 三峽工廠熊熊烈火照亮夜空 19:402020/01/23 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小年夜不平靜新北市三峽一家工廠發生火警，熊熊烈火照亮夜空。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小年夜不平靜！新北市三峽區三樹路98巷兩間鐵皮工廠今天晚間6時50分許發生大火，熊熊烈火照亮夜空，所幸員工都已經放假過年，沒有人員受困，目前消防隊正全力灌救中。 據指出，火舌竄出迅速蔓延，兩間鐵皮廠內為車床、及零件加工幾乎付之一炬，消防局獲報派遣應變小組、2大隊(含特大)、1中隊、10分隊前往搶救，目前火勢已經侷限，因為員工已經放假，起火原因及財物損失，有待撲滅後調查釐清。 屁孩火車上玩槍嚇壞乘客 假槍還是要罰 小年夜不平靜新北市三峽工廠熊熊烈火照亮夜空。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #小年夜 #不平靜 #三峽 #工廠 #熊熊 #烈火 #照亮 #夜空 #放假 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅漢羹取代魚翅羹！台博館「永續年夜飯」宣導懂吃愛地球 03:192020/01/19 生活 南投觀光工廠拚商機 「廠廠都好玩」尋寶大作戰 17:462020/01/19 旅遊 UBA》農曆年將至 中州教頭帶外籍生圍爐 19:532020/01/19 體育 老字號半成品年夜飯受寵 04:102020/01/20 焦點新聞 小年夜前奔迪化街辦年貨 搭Uber再省一筆 10:352020/01/20 科技 2020佛光山燈會 科技結合佛法點亮南台灣夜空 10:042020/01/21 生活 恭喜！曾之喬辰亦儒小年夜結婚「今天起我是曾小姐也是陳太太」 12:132020/01/23 娛樂 辰亦儒小年夜閃娶曾之喬「2020新的一年，責任會更重」 12:442020/01/23 娛樂 曾之喬、辰亦儒小年夜閃婚！求婚驚喜細節公開 13:572020/01/23 娛樂 起底辰亦儒高材生背景 曾之喬理想條件他都符合 15:092020/01/23 娛樂 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 【共享女友1】全台首家合法「賣淫娃」上線了 - 社會 看成人片發現熟悉身影 女主角是女同學 - 社會 新娘過火爐！婚紗裙掀太高 露雪白長腿 - 社會 物流貨車失控狂撞5車 驚險畫面曝光 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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