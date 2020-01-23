小年夜不平靜！新北市三峽區三樹路98巷兩間鐵皮工廠今天晚間6時50分許發生大火，熊熊烈火照亮夜空，所幸員工都已經放假過年，沒有人員受困，目前消防隊正全力灌救中。

據指出，火舌竄出迅速蔓延，兩間鐵皮廠內為車床、及零件加工幾乎付之一炬，消防局獲報派遣應變小組、2大隊(含特大)、1中隊、10分隊前往搶救，目前火勢已經侷限，因為員工已經放假，起火原因及財物損失，有待撲滅後調查釐清。

小年夜不平靜新北市三峽工廠熊熊烈火照亮夜空。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)