彭于晏回應劇組宣布新片撤檔的決定。（圖／翻攝自彭于晏微博）

由於武漢肺炎蔓延，今(23日)大陸7部賀歲片電影紛紛宣布以民眾健康為重決定撤檔，包括彭于晏主演的《緊急救援》、成龍主演的《急先鋒》、王寶強《唐人街探案3》等，損失上看百億人民幣，對此，不少電影公司老闆稍早開腔，表示此屬天災，願意配合共體時艱，王晶也回應：「健康第一。」

據《東網》報導，彭于晏《緊急救援》、成龍《急先鋒》、王寶強《唐人街探案3》、陳可辛執導的《奪冠》，及《姜子牙》、《熊出沒．狂野大陸》以及《囧媽》共七部賀歲片稍早都忍痛宣布退出春節檔期，由於不少電影先前早開始進行宣傳活動，若撤檔等於一切重來，加上票房損失，有業界人士評估，至少百億人民幣因此蒸發。

業界人士表示，往年大陸的春節電影票房都是兵家必爭之地，去年大陸春節總票房高達58.4億人民幣（約253億台幣），如今宣布撤檔，「星皓」電影老闆王海峰回應，電影院容易感染疾病，「於情於理電影撤檔非常合理」，寰宇電影老闆林小明說安全優先，撤檔也算一項有效的預防措施，雖為此有所損失，但都願意配合，僅求疫情風暴早日平息。

而彭于晏今下午也回應劇組宣布新片撤檔的決定，直說：「沒有什麼比拯救生命更重要的，所有困難 終將克服，加油，平安」。

(中時電子報)