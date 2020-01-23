新北市永和警分局為維持春節期間，轄區交通安全順暢，特別利用春節假期前夕，規畫員警及協勤民力至轄區各巷、弄執行「清道專案」，清除占用道路或騎樓之違規路障，維持轄區各道路及消防通道暢通，確保交通安全、順暢。

永和警分局指出，「109年加強重要節日安全維護工作」期間，適逢農曆春節假期，年貨及各類交易較平常熱絡，常有商家推放貨物、商品或擺設桌椅在騎樓、人行道或巷弄，阻礙人、車通行，為加強「交通順暢」工作重點之執行。

新北市永和警分局為維持春節期間，轄區交通安全順暢，特別利用春節假期前夕，規畫員警及協勤民力至轄區各巷、弄執行「清道專案」。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局為維持春節期間，轄區交通安全順暢，特別利用春節假期前夕，規畫員警及協勤民力至轄區各巷、弄執行「清道專案」。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

於109年1月20日起，連續2日規畫警力聯合環保局及轄區民防、義警同仁，共同至轄區執行清道專案，清除違規路障及占用道路情形，並利用民力在地、深根特質，親切與市民溝通，使任務執行更加圓滿、順利，並獲得廣大市民認同配合。

永和分局分局長謝宗宏表示，永和地區地狹人稠，巷弄普遍較為狹小，為保障用路人權益，特別呼籲民眾及商家，不要有占用道路為工作場所、影響交通或設置路障等違規行為，共同營造轄區人、車安全順暢之目標，讓大家都能平安、順利好過年。

新北市永和警分局為維持春節期間，轄區交通安全順暢，特別利用春節假期前夕，規畫員警及協勤民力至轄區各巷、弄執行「清道專案」。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

(中時 )