為展現市府將噪音車趕出馬路決心，新北市中和警分局強勢執行取締噪音車大執法。（中和警分局提供／新北傳真）

為展現市府將噪音車趕出馬路決心，新北市中和警分局強勢執行取締噪音車大執法。（中和警分局提供／新北傳真）

為展現市府將噪音車趕出馬路決心，新北市中和警分局強勢執行取締噪音車大執法，除動員優勢警力及大型重機車於各常被檢舉之熱點攔查噪音車外，並結合約制改裝車行及加裝分貝計之科技執法，三箭齊發希望還給中和市民一個安寧的夜晚。

隨著改裝技術日漸精進，許多熱愛玩車的駕駛都具備改車的能力，但伴隨而來少數不肖駕駛人不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭，讓噪音車儼然成為馬路上新興的公害，由各種社群網路上常常都可以看到民眾抱怨深夜有噪音車「炸街」，即可見其對環境所造成之危害。

為了讓民眾有個安靜的夜晚，中和警分局祭出消滅噪音車三支箭。第一箭，強化執法能量；動員優勢警力於各常被檢舉之熱點加強攔查，除針對違規部分開單告發外，並拍照通報噪音車主管單位環保局比對，倘有違反噪音公告行為將另裁罰新臺幣3000至30000元罰緩。

另有鑑於部分駕駛自恃車輛速度快，可以不怕警察攔檢，警方動用大型重機車支援攔查並佐以行車紀錄器蒐證，遇有攔檢不停者即依道路交通管理處罰條例第60條1項逕行舉發並處1萬元以上3萬元以下罰鍰；本年1月份迄22日止總計取締危險駕駛、改裝車體、排氣管、超速及不服稽查攔檢不停等交通違規663件，查報違規噪音車1129件予主管機關環保局裁罰，連108年度累計已經查報將近1萬3000件噪音車。

第二箭，許多改裝車行都是車族聚集據點，改裝後試車運轉造成的噪音，也成為鄰近住戶的夢魘，警方針對常被檢舉之車行加強約制，請其勿改、加裝違規之裝置或排氣管，並應約制車友勿製造噪音擾鄰，倘未改善者即以加強告發違規停車等行政干預手段要求業者配合。

第三箭，今年元旦開始在台64線快速道路試辦結合噪音及速度管理，於車牌辨識系統加裝音量分貝計，偵測違規噪音車，本月1~15日在臺64線收集到超過80分貝的車輛共計7,742輛，超過100分貝的有331輛，警方會將這些疑似噪音車輛資料交由環保局查處，環保局將通知疑似改裝排氣管車輛到驗及開罰。今年度並已規劃將裝設範圍延伸至平面道路，屆時令人厭惡的噪音車均將無所遁形。

中和警分局呼籲，噪音車已為全民鄙視的公害，請少數駕駛人不要把快感建立在他人的厭惡上。

(中時 )