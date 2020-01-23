109年度大學學科能力測驗於1月17、18日登場，新北市中和警分局中和派出所警員銀修賢、涂馨云17日巡邏時，行經中山路2段與福祥路口，17歲劉姓考生與陳姓母親，從計程車衝忙下車，立即攔轎巡邏車，請分局同仁緊急協助。

劉姓考生表示，原本應該要去錦和高中考試，但不小心跑錯考場到永平高中，現在時間已經9時11分，距離「109學年度學科能力測驗」第一堂學測開始的時間已迫在眉睫，僅剩不到9分鐘的時間，員警看著母親與考生著急又不知所措的樣子，涂員遂立即上前安撫劉姓考生不要緊張，放鬆心情參加考試，才能有好表現，並立即載劉生驅車前往趕赴錦和高中考場，劉生非常感謝員警的熱心協助，讓他能順利抵達錦和高中順利完成考試。

警員銀修賢表示，雖然銀員距離學測考試的年紀已經很遙遠，回想當初自己準備考試的過程，依舊很緊張，看見劉生跑錯考場，深感同理心，希望能協助他趕上考試，能在人生最後一場大型考試中，贏得好成績，考上自己心中想念的大學。

中和警分局呼籲，考生與家長注意，應能事先規劃路線，最好能夠提早出門，以免無法及時到試場應考，考生赴考應先了解考場位置，最好實際到場走一趟，避免學測當天冤枉地跑錯試場。為維護這次學科能力測驗考場安全及交通秩序，每個考場均有編排勤務，考場周邊交通疏導及考場安全等維護勤務。

(中時 )