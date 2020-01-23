新北市富基魚市過年期間天天不打烊，讓年節期間趁機春遊北海岸的民眾，可以來富基大啖海鮮討吉利。（新北市漁業及漁港事業管理處提供／葉書宏新北傳真）

新北市富基魚市過年期間天天不打烊，讓年節期間趁機春遊北海岸的民眾，可以來富基大啖海鮮討吉利。（新北市漁業及漁港事業管理處提供／葉書宏新北傳真）

為迎接鼠年春節的到來，新北市富基魚市過年期間天天不打烊，讓年節期間趁機春遊北海岸的民眾，可以來富基大啖海鮮討吉利，吃完後整年好運財富「鼠」不完！

新北市農業局長李玟表示，春節過年期間富基魚市除了除夕當天下午五點提早打烊讓商家回家吃年夜飯外，其他連假期間每天都不休息，從上午十點營業到晚上七點，讓過年時來到北海岸春遊的民眾在遊遍諸景點後，還能有個大啖海鮮美食的好去處。

而且過年來毗鄰富貴角的富基漁港吃海鮮，有期望未來一年「大富大貴」、「生意興隆通四海」之意，去年如果不順利，今年來盤清蒸蝦，則可讓你的運氣跟蒸籠裡的蝦子一樣「由黑轉紅」，或是吃盤萬里蟹，代表來年可以「八方招財、縱橫萬里」，吃魚則代表「年年有餘（魚）」，因此過年如想討個吉利，就非吃海鮮莫屬啦！

新北市農業局表示，過年初一至初四期間，富基魚市將辦理相關促銷抽獎活動，只要在魚市消費滿3000元即可參加抽獎，獎項包括每桌價值8000元的彭湃海鮮桌，還有最近很熱門的氣炸鍋，以及保溫壺、行動電源、體重計等多項獎品，運氣好的消費者，或許還能多拿個新年紅包回家喔！

春節旅遊來北海岸富基大啖海鮮討吉利之餘，也可趁機飽覽北海岸白沙灣、麟山鼻、富貴角燈塔、石門洞等多處景點的明媚風光，又有吃又有玩，過個感受不一樣的新年喔！

(中時 )