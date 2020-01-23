據美國之音（VOA）中文網23日報導，美國國防部長艾思博訪問美軍南方司令部（USSOUTHCOM），審視如何運用南方司令部的資源，在拉丁美洲地區應對大陸和俄羅斯的影響力。

艾思博22日在前往佛羅里達州美軍基地的途中向隨行記者們說，他與南方司令部司令、海軍上將法勒將重點討論如何依照美國國防戰略，在該司令部所負責的地區部署軍事資源。

2018年美國國防戰略，將大陸和俄羅斯視為美國的主要大國競爭對手。艾思博曾多次表明，印太地區是美軍的首要行動區。

艾思博22日再次表示，他正在努力謀求將美國在世界各地的駐軍調往印太地區，或者撤回美國本土以便提升美軍的戰備能力。但是他又說，與大陸和俄羅斯的大國競爭是一場全球性競爭，大陸和俄羅斯正在南美洲活動，尤其是干預委內瑞拉事務，因此國防部需要審視如何部署資源、有效應對陸俄在這一地區與美國的競爭。

VOA報導說，美軍南方司令部提供的資料顯示，大陸過去10年向委內瑞拉提供了6億美元的武器裝備。法勒司令說，大陸還通過提供巨額貸款控制委內瑞拉，稱北京當局是對世界各地的民主和人民生活方式的最大威脅。

美國國會參議院軍委會成員、來自佛羅里達州的聯邦參議員斯科特曾表示，委內瑞拉正在演變成一個大國衝突的重要戰場。他說，俄羅斯和大陸軍隊一旦將委內瑞拉變成自己的立足之地，就可以從那裡襲擊佛羅里達和美國其他地區。

2019年4月，時任白宮國家安全顧問的波頓也表示，如果大陸、俄羅斯和古巴主宰委內瑞拉的局勢，美國的戰略利益將會受到損害。

五角大廈即將公布2021財年的國防預算報告。艾思博說，這份預算將凸顯美軍當下和長遠應對大國競爭所需的國防資源。

美國南方司令部 （USSOUTHCOM）， 駐於佛羅里達州大邁阿密多拉（Doral），是美國9大一體化作戰司令部之一，責任區是加勒比海、中美洲和南美洲，也負責巴拿馬運河的防禦。根據維基百科，南方司令部負責在其指定的責任區內提供應急計劃，作戰和安全合作，其中包括：中美洲、南美洲、加勒比（除美國領土外），該司令部也負責保護美軍在這些地方的兵力。

(中時 )