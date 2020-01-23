民進黨立委游錫堃今晚至民眾黨部拜會台北市長柯文哲。有媒體問到下屆立法院長選舉，柯文哲表示，政治講究實力，民進黨現已單獨國會過半，已無他黨置喙空間。

今日除了游錫堃、柯文哲外，民進黨正國會系統的立委陳亭妃、台北市議員林世宗，以及民眾黨主席張哲揚和五位不分區立委蔡璧如、賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠等人皆出席。

游錫堃表示，今天是對柯文哲的請益及拜年之旅，而過去兩人在2014年分別參選新北、台北市長時有不錯的互動。那也順便和民眾黨的五位學有專精的新科立委認識並交換意見。

柯文哲表示，私下和林世宗的互動很好，而這次的會面也是由他牽線促成。也要請游錫堃不要這麼客氣，以後有很多事情要拜託游錫堃在立法院照顧。

游錫堃指出，未來民進黨和民眾黨在立院的合作，會透過兩黨的立院黨團做對話，據了解，日前民眾黨也已經和民進黨立院黨團總召柯建銘會面。

柯文哲說，和柯建銘一直是很好的朋友，加上柯建銘在立法院已經28年，對議事規則非常嫻熟，也已私下拜託柯建銘多多幫忙。而在立院方面，只要合法、合理、符合台灣整體利益的事，都可以合作。

媒體問到柯文哲有關過去對新潮流的批評，游錫堃說，過去柯文哲並沒有在他面前抱怨過新潮流，對這方面並不了解。柯文哲僅表示新潮流中賴清德不錯，接著就不願多談，要媒體提問其他問題。

柯文哲針對國會正副龍頭布局回應表示，政治就是實力原則，民進黨已單獨過半，民眾黨基本上已經沒有置喙的餘地。至於藍白之間有沒有合作的可能，柯文哲說，只要議題合理，不管哪個黨都可以合作。比方像時代力量所提居住正義，不但認同也非常支持。

(中時 )