美國1月上旬派無人機，獵殺伊朗革命衛隊的聖城旅指揮官蘇萊馬尼，引發後續一連串的區域緊張與混亂。伊朗不甘示弱，對美軍所在的伊拉克空軍基地發射導彈，甚至失手擊落烏克蘭民航機。

美國的伊朗事務特別代表胡克警告伊朗聖城旅新指揮官賈阿尼，如果循著蘇萊馬尼的舊路，殺害美國人，那麼下場就會與蘇萊馬尼一樣，就是死路一條。(路透)

伊朗任命賈阿尼將軍（Esmail Ghaani）接替蘇萊馬尼後，美國的伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook），在接受沙烏地阿拉伯《中東日報》訪問時警告賈阿尼，他如果要循著蘇萊馬尼的舊路，殺害美國人，那麼下場就會與蘇萊馬尼一樣，只有死路一條。

胡克說，對於攻擊美國人、或美國區域利益的國家，以及應負責任者，美國都不會放過。但他並未進一步詳述細節。

華府多次指控蘇萊馬尼與聖城旅，必須為數百名海外美國人之死扛責，據傳因他而喪命的駐伊拉克美軍超過600人。聖城旅在蘇萊馬尼領導下，成為該國在境外情報、金融與政治最具影響力的團體。

賈阿尼與蘇萊馬尼一樣，都是在1980年代兩伊戰爭中上戰場，隨後位階扶搖直上。他在1997年獲任命聖城旅副司令，長期擔任蘇萊馬尼的副手。

(中時 )