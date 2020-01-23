23日上午，按照疫情防控指揮部通告，武漢全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉。

據《新華網》報導，記者第一時間奔赴武漢市各地採訪發現，當前超市裡有不少排隊購物的顧客，地鐵已暫停運營，部分加油站、高速路口出現排隊現象。不少司乘人員表示理解。

武漢地鐵站一片冷清。（圖／新華網）

武漢封城首日的高速公路收費站。（圖／新華網）

武漢封城首日的超市，人聲鼎沸。（圖／新華網）

武漢封城首日的超市顧客很多。（圖／新華網）

武漢封城首日超市食品銷售暢旺。（圖／新華網）

(中時電子報)