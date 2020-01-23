2020武漢風暴》現場直擊！武漢迎來封城時間 20:202020/01/23 中時電子報 盧伯華 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢封城首日地鐵只剩打掃人員。（圖／新華網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 23日上午，按照疫情防控指揮部通告，武漢全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉。 據《新華網》報導，記者第一時間奔赴武漢市各地採訪發現，當前超市裡有不少排隊購物的顧客，地鐵已暫停運營，部分加油站、高速路口出現排隊現象。不少司乘人員表示理解。 武漢地鐵站一片冷清。（圖／新華網） 武漢封城首日的高速公路收費站。（圖／新華網） 武漢封城首日的超市，人聲鼎沸。（圖／新華網） 武漢封城首日的超市顧客很多。（圖／新華網） 武漢封城首日超市食品銷售暢旺。（圖／新華網） (中時電子報) #武漢 #封城 #肺炎 #病毒 #通告 #地鐵 #超市 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎／武漢人委屈求封城：沒得病 先被罵死 18:002020/01/21 兩岸 武漢肺炎／病情爆發武漢人「不意外」 竟稱爆竹煙花可防疫 14:572020/01/21 國際 武漢肺炎疫情升溫 疾管署：目前無確診個案 15:322020/01/21 生活 武漢肺炎疫情嚴峻 專家提醒社區防疫失守 16:422020/01/21 生活 2019新型冠狀病毒多可怕？ 6點看懂武漢肺炎懶人包 18:502020/01/21 生活 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 進得去出不來！武漢封城管控 網瘋傳公文疫情「不單純」 21:202020/01/21 生活 武漢肺炎侵台 林佳龍：請國籍航空評估停開武漢航線 21:232020/01/21 生活 重慶新增5例武漢肺炎確診 患者均曾居武漢 22:552020/01/21 兩岸 扯！發燒男想逃出武漢去迪士尼 遭網狠批 11:312020/01/23 生活 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》管軼：肺炎疫情規模比SARS是10倍起跳 - 時政 習近平新年發布談話 並未提及台灣、兩岸問題 - 兩岸 迎鼠年！竹鼠釀肺炎大禍 衝擊陸野味市場 - 兩岸 2020武漢風暴》現場直擊！武漢迎來封城時間 - 時政 2020武漢風暴》冠狀病毒來源 陸專家：可能蝙蝠傳蛇再傳人 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。