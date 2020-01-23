葉璇轉發人民日報發文。（圖／翻攝自葉璇微博）

武漢肺炎蔓延，截至23日已造成17死、628起確診案例，各界都繃緊神經，據知愛吃野味的習慣極可能是這次釀禍主因，不少大陸官媒也在微博上呼籲杜絕這種惡習，女星葉璇昨(22日)便哀怨透露，自己過去錄影時曾拒吃竹鼠、蝙蝠，卻因此被劇組報復，對外抹黑他們耍大牌。

武漢肺炎不斷延燒，被外界稱為SARS2.0，當地媒體報導帶原體確認來自野生動物，竹鼠更是專家鎖定的目標，網上還傳出一張當地海鮮市場的價目表，上頭可見多種奇珍野味，包括狐狸、鱷魚、幼狼、娃娃魚等。

對此，昨《人民日報》發文：「為了自己的生命安全，為了全人類的公共安全，為了維護大自然的多元生態，禁絕野味市場，管住我們的嘴！」，國際中華小姐出身，曾演出《竊聽風雲3》的葉璇也跟著呼籲，並透露：「想起有個製片人叫我們鏡頭前吃來歷不明的竹鼠、蝙蝠，有些演員拒絕吃，願意吃的演員就跟節目組欺負我們、還對外說我們不敬業耍大牌」。

網友回應：「蝙蝠竹鼠長那樣怎麼吃的下去啊，嘔」、「請說出那個節目和那些欺負人的人」、「真可怕，不想吃還讓吃」、「這種節目就該封殺」。

(中時電子報)