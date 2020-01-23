星宇航空籌備超過2年，開航前早已讓眾多「星宇迷」非常期待。今（23）天終於啟航，正式肩負國人出國旅遊航務的重任，意義非凡，在星宇航空臉書粉絲團更貼出在「桃園-澳門JX201」首航班機的一段機長錄音，內容不但珍情流露，也不忘帶點幽默。讓粉絲紛紛留言，「好有溫度的聲音」。

星宇航空終於在今日（1月23日）光榮啟航，寫下台灣民航史最新的一頁，星宇臉書《星宇航空 STARLUX Airlines》在晚間發布一段來自桃園-澳門首航班「JX201」班機的機長錄音，真情喊話感動了所有的星宇迷。

機長表示，「今天對星宇航空是別具意義的一天，因為我們經過長久的努力付出，終於築夢踏實，能夠如願在今天升空，帶著各位貴賓前往目的地。星宇航空也設定了更高的標準來自我要求，希望在飛安以及服務都能達到更高的境界與更高的品質，讓台灣的天空能夠近悅遠來。感謝有您的支持讓我們能夠走這麼遠」。

而機長也不忘幽默搞笑一番說「可能不是所有的貴賓都有收到訊息，今天一聽到機長廣播不是K董張國煒的聲音可能會哭喊說『這不是肯德基、這不是肯德基』！」頓時整個機艙乘客都笑出聲，充滿和樂融融的氛圍。

這段機長的真情廣播錄音釋出後，不少人在底下留言，直說機長的聲音好好聽，令人感動。「好有溫度的聲音，星宇起飛，感動的時刻」、「機長的話講得真是幽默又令人深深感動！」、「 星宇航空，就是最高品質」、「這番話不用親身搭航班，溫暖就已經飛進每個星宇迷的心中…」、「 機長的聲音，都這麼好聽嗎？」

首航班機長真情廣播。（摘自星宇航空臉書）

(中時電子報)