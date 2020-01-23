德國之聲中文網23日報導說，始於武漢的新型肺炎感染人數不斷增加，這種神秘的冠狀病毒也成為全世界輿論關注的話題。世界衛生組織（WHO）23日還將繼續進行磋商，是否要把該疫情界定為「國際關注公共衛生緊急事件」。來自16個國家的疾病控制、病毒學和傳染病學領域的獨立專家22日已經在日內瓦舉行過一次會議，但是沒有得出最終結論。

目前在WHO《國際衛生條例》緊急委員會擔任主席的法國專家烏桑（Didier Houssin），建議加強各國之間的訊息互通交流。他還透露，之所以22日未能就是否界定武漢疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），是因為專家委員會的各位成員對於當前形勢的判斷無法達成一致。16位專家當中，有一半支持宣布此次新型冠狀病毒肺炎為PHEIC。

WHO在22日針對武漢肺炎疫情召開會議，不過有一個確診案例的台灣並沒有和同樣有確診病例的日本、泰國、南韓一樣受邀參加。美國國務院一名資深官員說，「我們鼓勵進一步把台灣納入世界衛生組織，而不是試圖排除他們。」美國希望台灣能被納入WHO，這不僅有助於重要衛生訊息的及時分享，同時也對大陸有益。

美國國務院資深官員表示，「這是一個重要的時期，正如你們看到的，新型冠狀病毒的案例在台灣出現，你會預期如此，因為台灣和中國大陸的鄰近以及彼此的往來。所以我們感到擔憂，不過也審慎樂觀。」

上述PHEIC僅用於最嚴重的流行病。英國牛津大學傳染病專家霍恩比（Peter Horby）指出，被列為PHEIC的疫情有三個標準：是一次不同尋常的疫情、有跨國傳播的風險、需要採取協調一致的國際性應對措施。他說：「在我看來，這三個標準都已經達到了。」

一個由五人組成的WHO代表團20日和21日到武漢醫院進行了實地考察，帶隊的WHO駐陸代表高力博士（Gauden Galea）說，當地醫療機構給他們展示的病患診治處理流程看起來是「非常得當」的。

而對於擁有1100萬人口的武漢封城，高力博士表示，這一舉措從科學來說是前所未有的新鮮事，能否奏效目前還很難說。美國智庫「全球發展中心」高級研究員科寧戴克（Jeremy Konyndyk）則稱，非自願的隔離可能會導致更多人隱瞞病情。他說：「在一個比紐約還大的城市實施隔離將是一項挑戰，過去的先例表明，這可能導致更多的病例隱藏，更少的人自願遵守公共衛生措施。」

高力博士指出，目前大陸的新增病例數量激增，一方面是來自之前的病理樣本化驗結果；另一方面也是由於擴大了確診標準範圍。所以數字不斷激增，「即使人數增加到數以千計，也不令我們感到意外」。他認為，儘可能多地確診病患是非常重要的。

德國之聲中文網報導說，歐洲目前尚未任何疑似感染病例。根據德國政府的評估，對於生活在德國的居民來說，該新型病毒可能會構成的健康危險「微乎其微」。德國衛生部部長斯潘（Jens Spahn）的發言人22日表示，沒有必要發出過度警報。

據西德意志電台報導，德國杜伊斯堡-埃森大學醫學院病毒學研究所和大陸武漢的病毒學研究者有著多年的合作。埃森大學病毒學研究所所長迪特默教授（Ulf Dittmer）表示，中國大陸方面目前具備快速確診或者排除病患是否感染新型冠狀病毒的技術，這些第一手資料可以使他們具備迅速反應和採取措施的能力。也就是說，如果德國某個機場發現疑似病患的話，醫學人員可以立即到位，把來自大陸的疑似病患帶到埃森大學醫院加以隔離，進行診斷。

歐盟疾病預防控制中心（ECDC）表示，歐盟地區被捲入相關病毒疫情的風險不大。不過，該機構主任阿蒙（Andrea Ammon）表示，由於目前尚不清楚這種新型肺炎的致死率有多高，所以歐盟方面急需獲得更多有關疫情的數據訊息，才能更好地評估風險形勢。

(中時 )