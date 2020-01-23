寒假來臨，新北市海山警分局防治組家防官乘著學期末特地至新埔國小進行婦幼安全宣導。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

寒假來臨，新北市海山警分局防治組家防官乘著學期末特地至新埔國小進行婦幼安全宣導。家防官於上學時段在校門口擺放婦幼安全宣導看板愛要擁抱遠離家暴，向上學的孩童、家長發放婦幼安全文宣及精美宣導品。

警方提醒家長於寒假期間無論工作再忙碌也要記得多多關心及陪伴自己的子女，適當地幫孩子規劃寒假的休閒活動，時時提醒勿接受來路不明的飲食且也要懂得拒絕誘惑。另外現場也有警察大頭娃娃人偶與孩童們互動拍照，現場氣氛好不熱鬧。

除此之外，新埔國小於結業典禮時特別致贈感謝狀予海山分局護童的同仁，對於警察每天於上下學時段協助護童表示感謝與讚揚。家防官陳俊甫亦在結業典禮上提醒孩童寒假期間勿涉及不良場所，另外也針對性侵害、性騷擾、兒少保護及家庭暴力等婦幼安全的觀念進行宣導，告訴孩童遭遇不法的侵害時要勇敢大聲說不。

海山分局分局長林温柔表示，學童及校園安全一直都是警察的重點勤務，除了平時會加強學校周邊的巡邏見警率外，對於上下學時段結合導護老師及志工的守望及交通疏導作為，希望每個孩童都能快樂上學平安回家。

另外於寒假期間，分局將針對轄內網咖、KTV、撞球場等場所加強實施臨檢查緝，避免孩童於出入公共場所淪為被害的對象，讓大家都能快樂安全地渡過這個寒假。

(中時 )