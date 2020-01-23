無論返鄉或出遊，最怕塞在車陣動彈不得，讓人精神不濟、呵欠連連。中醫分享提神醒腦祕訣，瞌睡蟲退散，開長途車這樣才安全。

▼開車前

《第１招》危險３時段避免上路

中醫師公會全國聯合會常務理事、執業中醫診所院長朱明添指出，挑對時間上路，也能有效防止打瞌睡。建議以下時段別上路：

1.深夜11點至凌晨3點之間：

此時人體氣血運行至肝膽經，是身體進入休養及修復的開端，好好休息才能使血液回流滋養肝，否則不利肝臟排毒功能，容易睏倦，反應能力也大幅下降。

2.中午12點至下午2點：

有睡午覺習慣的人，這個時間開車容易精神萎靡。

3.下午5點至下午7點：

若開車當天有工作，因為工作勞累了一整天，加上此時為晚飯時間，易有低血糖而出現思維混亂，開車時會急躁或是注意力不集中。

《第２招》中藥飲提神

朱明添建議，可以在出發前1小時，自備具提神功效的中藥材沖泡茶飲，人參、黃耆、枸杞、紅棗都有增強體力及抵抗力的作用。

此外，有些人長時間開車也容易頭暈目眩、視力模糊。可用西洋參、枸杞、菊花等中藥材泡茶飲用，有提神、養肝明目的效果，中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚建議。

擔心路上尿急，不妨提早喝，並且在出發前先如廁。若是想在開車途中喝，則要逐次少量飲用，避免喝下太多水分，造成膀胱負擔。

自備具提神功效的中藥材沖泡茶飲，人參、黃耆、枸杞、紅棗都有增強體力及抵抗力的作用。（照片來源：pixabay）

◎提神茶飲DIY

【人參麥冬茶】

材料：人參10克、麥門冬10克、黃耆20克、炙甘草10克、紅棗5枚、水適量（約2000cc）

做法：中藥材洗淨後用約2000cc的水浸泡半小時。大火煮沸後轉小火煮10分鐘，熄火後燜10分鐘即可。

功效：生津補氣，改善體力。

提醒：感冒、糖尿病、上火發炎、正氣不虛等不宜飲用。避免同時吃蘿蔔或喝茶，影響效果。

【黃耆補氣飲】

材料：人參10克、黃耆15克、枸杞15克、紅棗15克

做法：將中藥材洗淨後，用1500CC的水煮開。

功效：補益脾胃、活化氣血。

提醒：一般體質均可飲用，若患有特殊疾病者或遇感冒發燒，就暫時不要飲用。若不確定體質是否合適，可先諮詢中醫師。

【西洋參枸杞菊花茶】

材料：西洋參5片、枸杞子15粒、杭菊5朵、水適量（約1000cc）

做法：將中藥材洗淨後放入保溫瓶中，倒入約1000cc熱開水，燜泡10分鐘即可飲用，可重複沖泡至沒有味道。

功效：提振精神、補氣明目，改善頭暈目眩症狀。

提醒：感冒、腹瀉者，最好不要飲用。

資料提供：中醫師公會全國聯合會常務理事朱明添、中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚

《第３招》自製提神香包

中藥材中，不少芳香類藥物的氣味有良好的提神效果，例如檀香、薄荷、薰衣草、迷迭香等可醒腦通竅，刺激腦細胞，也會讓人情緒較好。市面常見的薄荷油、白花油、綠油精就有同樣效果。

◎提神香包DIY

材料：檀香、薄荷、薰衣草、迷迭香擇一，取3克

製作方式：將藥材打碎後用紗布包起，掛在車內。

提醒：過敏體質先諮詢中醫師。

資料提供：中醫師公會全國聯合會常務理事朱明添

▼開車中

《第４招》來點提神小零嘴

楊淑媚建議，可多補充維生素B群食物，提供能量，又能紓緩焦慮，香蕉、花生、核桃都是不錯的選擇。

也可先準備1~2片高麗參，上路後含在口中。朱明添表示，人參可強心提神，讓人精神振奮。但若是女性生理期間、有感冒發炎症狀、火氣大、高血壓、胃酸過多的人，要避免服用。

《第５招》按壓7穴位提神

若你已經塞在車陣中動彈不得，兩位中醫師皆建議，可按壓頭面部的百會穴、太陽穴、晴明穴、人中穴，後腦與頸部交會的風池穴、肩上的肩井穴、手部虎口的合谷穴，都有助於提振精神。

按摩穴道可以提神。（照片來源： 康健雜誌）

《第６招》聽振奮、熱情類型音樂

高雄市信安中醫診所院長張原福表示，聆聽音樂可以調心調息，透過中醫五音與五行（金、木、水、火、土）五臟（心、肝、脾、肺、腎）相通原理，能有效平衡身心，又以古典音樂效果更好。

以他而言，開車時需要保持全神貫注，屬木音樂可以刺激情緒，歡欣、喜悅的快板音樂，如舒曼〈春〉、帕海貝爾〈卡農〉；節奏強烈、熱情的屬火音樂，如圓舞曲、孟德爾頌〈仲夏夜之夢〉（序曲），皆能提振心情。

開長途車不要做的3件事：

1.一日駕車時間不要超過10小時

連續開車3小時就儘量停下來休息30分鐘再繼續，避免疲勞駕駛。

2.開車前避免吃太油膩或糖分太高的食物。

太油膩會讓氣血沉滯、血清促進素增加，導致昏沉欲睡、反應力下降。餅乾、麵包等糖分太高，或精製澱粉類食物，則會讓血糖大幅波動，導致想睡且易疲累。

3.駕駛在車內不要穿太多、太厚的衣服，否則會想睡覺。

同時，也要儘量保持空氣流通，避免二氧化碳過高容易昏沉。建議把車窗開一個小縫，空氣循環好再關上，可重複多次。

(中時電子報)