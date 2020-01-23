陳菊2018年擔任高雄市長時的賀歲影片，美感和韓國瑜一模一樣。（高市府提供）

高雄市長韓國瑜錄製賀歲影片，遭網友猛酸他的招牌「高雄發大財」竟改為「高雄更美好」，更質疑影片太復古，「高雄美感倒退100年」、「還以為要播鬼片了」；不過，高雄市府新聞局翻出2018年陳菊擔任市長時的賀歲影片，背景動畫完全一模一樣，原來根本是同一個版本，「美感倒退」恐怕連花媽也一起罵進去。

高市府日前公布韓國瑜賀歲影片，23日也在官方臉書專頁「樂高雄」上貼出，底圖喜氣的紅字特效寫著「恭賀新禧」，畫面風格復古，影片中韓國瑜向市民拜年，最後預祝「高雄更美好」，立刻有網友揶揄「發大財不見了」。

影片被網友酸「韓式美學」、「高雄美感倒退100年」、「看右邊還以為要播鬼片了」，認為影片美感有待加強；不過，高市新聞局馬上翻出2018年前市長陳菊拍的賀歲影片，打臉一票網友，原來韓國瑜、陳菊拍的根本是同個版本，連「高雄市長」署名字體都一模一樣，只是祝賀詞內容不同。

挺韓的市民無奈留言說，「真搞不懂這種制式賀歲影片有什麼好酸的，高雄市每年都這樣放，以前也沒人酸言酸語」、「不爽的就別看，大過年的還在酸，沒品」；但也有網友持平認為，風格有點太古早味了，確實可以改一改。

(中時 )