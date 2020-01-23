由網紅視網膜主持的Youtube《眼球中央電視台》，喊出明日除夕將播出特別節目，並邀請到人氣相當高的前台北市立委候選人吳怡農登台，更表示沒有尺度上的限制，讓不少吳怡農的粉絲，農夫、農婦們相當興奮。

據《自由》報導，《眼球中央電視台》將在明天除夕夜播出特別節目《央視春晚》，預計在晚上10點播出，除了邀請有「男神」封號的吳怡農外，還邀請了高雄市議員黃捷、國民黨台北市議員徐巧芯、YouTuber如白癡公主、滴妹等。

(中時電子報)