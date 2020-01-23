當檸檬遇上拉麵，會擦出什麼樣的火花？檸檬富含大量維生素Ｃ，不僅能養顏美容，還可幫助消化、抗老並提升抵抗力。二月西洋情人節即將到來，位於微風南山五樓、來自日本廣島的「霸嗎拉麵」，推出以「濃情密意」為主題的新品項「檸檬拉麵」套餐，套餐內容含「檸檬炙燒豚肉」或「辛辣檸檬炙燒豚肉」任選兩份，還有小點特選鹽野菜和飲料，僅在今年2月限定，要讓來客品嚐廣島霸嗎拉麵正統湯頭，酸甜濃郁新滋味。

「檸檬拉麵」套餐，口味包含原味與辛辣兩種選擇，「湯頭」使用大量豬骨及雞骨熬製出濃郁香氣，添加多種天然蔬菜、進口鹽味醬汁、和重頭戲新鮮味美的檸檬原汁，混和出好味道，溫火燉煮10小時後，再添加天然大豆釀造的秘製醬油，成就「濃厚檸檬豚骨湯」。

搭配最受饕客喜愛的「炙燒厚切叉燒」，選用肥瘦適中的頂級五花肉，師傅將其淋上滷汁，低溫烹調10小時後， 霸氣厚切1公分寬度，再以日本秘傳醬汁浸漬於冰箱冷藏1天，鎖住風味，最後以炙燒方式，燒烤出豬肉本身油脂的焦香氣，叉燒軟嫩紮實的口感，實在讓人無法招架。

拉麵上層增添以新鮮檸檬片、櫻花蝦、青花菜及新鮮現切木耳。「檸檬拉麵」的酸、甜、苦、辣風味，宛如與愛人曾經歷經的風雨，濃情密意，不離不棄！

「檸檬拉麵」套餐加碼79折優惠，每套售價僅700元！戀愛就是酸酸甜甜如檸檬，今年不妨帶著心愛的另一半，來看台北高樓美景，共同品嚐檸檬拉麵，度過美好情人節。

檸檬炙燒豚肉拉麵（左）、辛辣檸檬炙燒豚肉拉麵（右）。（霸嗎拉麵 提供）

(中時電子報)