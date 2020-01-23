大陸武漢肺炎造成人心惶惶，彰化地區也傳出散布武肺炎假訊息事件，法務部23日晚間特別發出新聞稿呼籲，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。

法務部指出，有關大陸武漢肺炎疫情對台灣的影響及發展情形，近日已成為民眾關注焦點，但是對於疫情相關的防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息或聲明為準。

法務部強調，有關疫情的訊息，將由主管機關疾管署先行查證，如經確認是假訊息、有違傳染病防治法等，調查局假訊息防制中心將針對惡意散播或轉傳疫情假訊息者，向上溯源追查。

法務部指出，如果是涉及散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將依傳染病防治法第63條之規定移送檢察機關偵辦，最高可科以新台幣300萬元之罰金；如未涉刑罰者，也將函請警察機關依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定裁處罰鍰。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要恐慌，並觸犯法網。

此外，為防範嚴重特殊傳染性肺炎在矯正機關內傳播，法務部已要求矯正機關除建立職員及收容人良好衛生習慣外，注意舍房通風，加強職員及收容人體溫監控。在訪客管理部分，一律提供口罩供訪客配戴，如果有發燒不得進入機關，強化矯正機關的防疫預防措施。

(中時 )