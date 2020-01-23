基隆仁愛、信義市場於23日一早湧現大批市民趕搶最後一波年貨，現場攤商指出，光今天一天的業績，就至少為平常的一倍。（吳康瑋攝）

基隆仁愛、信義市場於23日一早湧現大批市民趕搶最後一波年貨，現場攤商指出，光今天一天的業績，就至少為平常的一倍。（吳康瑋攝）

除夕夜來臨，家家戶戶為準備除夕圍爐的年夜飯忙上忙下，基隆仁愛、信義市場於23日一早湧現大批市民趕搶最後一波年貨，現場攤商指出，光今天一天的業績，就至少為平常的一倍，基隆市警局也特別加派人力進行人流管制，以防意外發生，警方說明，基隆地區除夕至初三，全市路邊停車格春節期間暫停收費，而考量維持觀光景點周邊停車秩序並配合各商圈營運時間，23、28、29日則將調整為部分收費。

仁愛市場攤商從一早就忙個不停，更有專賣年糕店家表示，前一天備料到半夜十二點，才沒睡多久，清晨三點就要起床開店，在六點湧進的大批人潮採買下，多數商品在中午前就已銷售一空。另外，在餐飲方面，仁愛市場二樓知名日式壽司店及水餃攤比平常還要提早營業，但一早就座無虛席，店家指出，從開店手腳就都不能停下，並且光是這一天的來客數，就遠超過平常數倍，為此，市警局於農曆春節期間，也增加巡邏密度，期望基隆市民能夠有個平安歡樂的春節假期。

市警局指出，大多民眾會利用春節期間外出走春，但不少宵小、扒手會盯緊這個時機準備大發「過年財」，因此，市警局特地提醒外出遊玩、逛街應注意防護四步驟：「提高警覺、儘量結伴外出、不在夜晚出門、不接受搭訕」，更切勿因為在外旅遊依賴手機導航、查詢各種資訊，就失去對外界的注意力，讓不懷好意的竊賊靠近順手牽羊，市警局也呼籲民眾時時警惕，若遇到類似狀況不驚慌，做好防竊、防搶的準備，千萬不可不慎。

基隆仁愛、信義市場於23日一早湧現大批市民趕搶最後一波年貨，現場攤商指出，光今天一天的業績，就至少為平常的一倍。（吳康瑋攝）

基隆仁愛、信義市場於23日一早湧現大批市民趕搶最後一波年貨，現場攤商指出，光今天一天的業績，就至少為平常的一倍。（吳康瑋攝）

(中時 )