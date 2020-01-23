新北市警察局要求各分局即日起針對易壅塞路段及易肇事與違規路段，加強交通疏導及執法勤務。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

109年春節連續假期，新北市警察局為讓民眾能平安返鄉並過個好年春，要求各分局即日起針對易壅塞路段及易肇事與違規路段，加強交通疏導及執法勤務。

每年年終尾牙、春節及元宵等節慶期間，常是酒駕好發時期，為嚴懲酒駕行為，已修正道路交通管理處罰條例，大幅加重酒駕罰則並於108年7月1日正式上路，經執法後，7-12月份違規件數較前年同期減少730件（下降12％）、酒駕事故件數較去年減少44件（下降33％），因酒駕而導致A1死亡車禍者則無發生。惟新法實施後，酒後駕車違規仍有5千4百餘件，未能完全根絕酒駕行為，顯見部分民眾未能警醒而心存僥倖。

為確保春節假期民眾行的安全，新北警已分析出108年主要之違規熱點（酒駕48處、闖紅燈41處、超速16處共計105處）並通令各分局針對酒駕及易肇事之超速、闖紅燈、危險駕車等重大違規行為，自即日起加強執法。

警方呼籲，民眾出門行經主要幹道及易生事故熱點，務必放慢車速，以避免違規或發生車禍憾事；年節聚餐歡愉後，也要遵守酒後不開車，隔天也不要宿醉駕駛；另外，外出走春時如遇車多壅塞時，務必耐心等候，配合警方疏導管制措施，讓年節假期交通順暢，他人享受便利，自己也得利。

(中時 )