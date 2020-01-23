走春賞花趣！九族櫻花祭即將在春節過後立即登場，預估今年櫻花的花期花況可望恢復正常，春節天理園的山櫻花和歐洲花園的枝垂櫻還有觀山樓的八重櫻已陸續開了，在春節期間可以看到二、三分的櫻花。但是要看到大量的八重櫻、吉野櫻和富士櫻，估計要到二月份才會進入盛開期，接力演出。

吉野櫻和富士櫻，估計要到二月份才會進入盛開期，接力演出。（九族文化村 提供）

九族文化村提醒，今年的夜櫻特別開放的日期和往年不一樣，要從2/10才開始直到3/1結束，且點燈的區域集中在櫻花大道靠近歡樂世界的櫻花林和歐洲花園，想要體驗夜間櫻花明亮燦爛的神祕驚艷，不妨把握機會，要特別注意的是今年夜櫻開放的這段時間，估計是櫻花花況最好的時候，因此門票並不會有特價，但是這段期間會加售午後票，讓二點以後入園的遊客以較低的票價入園，可以一直玩到晚上八點。

夜櫻灑上燈光，炫麗又夢幻。（九族文化村 提供）

今年櫻花試比去年早，九族文化村為了不讓遊客落空，在園區架設了許多攝影機，並開設了一個櫻花祭活動的專屬網站，遊客可以上網去查詢哪個時段門票有優惠，櫻花開的狀況如何，做足了功課一定可以安排與櫻花做一個美好的約定。

九族文化村櫻花盛開。（九族文化村 提供）

九族櫻花祭有許多傳統的本土、異國活動，像是櫻花市集、日本浴衣體驗、太鼓表演，今年還增加了西班牙舞蹈特技表演，置身櫻花林中，體會濃濃的日本櫻花祭和九族櫻花祭的浪漫風情，果真是「賞櫻不用去日本，台灣賞櫻首選九族文化村」。

落櫻繽紛，在九族文化村也能欣賞原民歌舞表演。（九族文化村 提供）

經過一年的擴大整修，九族完成一個新的表演場「九族廣場」，並把娜魯灣劇場的表演都移到這裡，同時趁春節推出新節目，這是集合台灣九大族群舞蹈特色的大型節目，把每一族的文化歌舞精華一族接一族的上場、一幕接一幕的呈現觀眾眼前，讓大家在不到半個小時時間內，周遊台灣山林一週，快速了解台灣原住民文化的精髓。

九族文化村新落成的「西班牙海岸」，讓台灣也能高第大師的建築之美。（九族文化村 提供）

歷久彌新的日月潭纜車或是去年才推出的西班牙海岸設施都還是非常熱門而搶手的遊樂設，特別受到大人小孩一致的歡迎，能夠滿足全家人不同的需求，讓來自各地的遊客男女老少能夠玩得開心！

(中時電子報)