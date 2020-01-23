陸股大跌 專家長線看好 21:362020/01/23 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市周四下挫約3%，創近九個月來最大單日跌幅，投資者拋售與餐飲、影院、航空公司和主題公園相關的股票，此前武漢因新型冠狀病毒疫情而宣布封城。 麥格理集團經濟學家胡偉俊表示，對於武漢肺炎疫情的擔憂主導市場走勢，讓人聯想起2002-2003年非典型肺炎（SARS）疫情。 「我們沒法說情況會有多嚴重，何時會結束」他說，「最嚴峻的時刻還沒有到來。」 不過他仍然認為，今年最終會是基本面說了算，因病毒疫情對中國經濟的影響「可控而且短暫」。 (旺報 ) #疫情 #陸股 #大陸股市 #創近 #九個 也許您會感興趣 推薦閱讀 春節後勝率高 陸股抱過年 04:102020/01/20 投資理財 中美握手言和 陸股3利多 農曆年後仍樂觀 12:572020/01/20 財經 《電子零件》今年業績看俏，聯茂創近2月高價 17:392020/01/20 財經 武漢疫情擴散 陸股跌幅擴大 資金淨流出逾50億人民幣 11:332020/01/21 財經 1分鐘財經掃描》武漢肺炎嚇壞陸港股、玉山銀永豐銀遭重罰 08:132020/01/22 財經 防武漢肺炎擴散 蔡英文啟動國安機制全面防疫 12:152020/01/22 政治 專家：防控重大疫情 大數據可發揮關鍵作用 08:522020/01/23 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎疫情擴散 亞股崩潰 港股重挫300點 11:012020/01/23 財經 2020武漢風暴》封城！武漢肺炎爆大恐慌 陸股慘遭屠殺 15:142020/01/23 財經 2020武漢風暴》陸股因疫情暴跌 唯生醫類一枝獨秀 16:502020/01/23 財經 財經熱門新聞 年終7年最慘…打臉蔡？網10字神回被讚爆 - 財經 美晶片老大跪了！求救台積電7奈米 - 財經 華為慘了！日媒驚爆川普凶狠下一步… - 財經 定存、儲蓄險是好投資？ 過來人怒吐怨氣狂勸 - 財經 台積電5奈米有多強？ A14效能直逼最強蘋果筆電 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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