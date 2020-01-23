大陸股市周四下挫約3%，創近九個月來最大單日跌幅，投資者拋售與餐飲、影院、航空公司和主題公園相關的股票，此前武漢因新型冠狀病毒疫情而宣布封城。

麥格理集團經濟學家胡偉俊表示，對於武漢肺炎疫情的擔憂主導市場走勢，讓人聯想起2002-2003年非典型肺炎（SARS）疫情。

「我們沒法說情況會有多嚴重，何時會結束」他說，「最嚴峻的時刻還沒有到來。」

不過他仍然認為，今年最終會是基本面說了算，因病毒疫情對中國經濟的影響「可控而且短暫」。

(旺報 )