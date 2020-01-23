為預防最近爆發的武漢肺癌疫情，衛福部基隆醫院成立戶外發燒篩檢站，並加強港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，降低民眾恐慌。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

為預防最近爆發的武漢肺癌疫情，衛福部基隆醫院成立戶外發燒篩檢站，並加強港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，降低民眾恐慌。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

為預防最近爆發的武漢肺癌疫情，衛福部基隆醫院成立戶外發燒篩檢站，並加強港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，降低民眾恐慌；另針對醫療院所感染管制預作規劃、演練等，減少疫情對國內之衝擊，全力守護國內防疫安全，確保國人健康。

為因應疫情衛生福利部基隆醫院由林慶豐院長的帶領，除了整備各項物資、人力、教育訓練、演練並在今日在急診室外搭設紅色戶外發燒篩檢站等各項準備工作，如有疫情擴散將啟動戶外篩檢流程，引導發燒或咳嗽民眾先到篩檢站內候診及篩檢後安排後續治療流程。並且加強宣導，於門診、大門及急診入口張貼海報，請所有人員進出急診佩戴口罩，並宣導民眾就診時務必主動告知是否於發病前14日內曾前往中國或武漢地區、提供旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚(TOCC)的相關資訊。

衛生福利部基隆醫院林慶豐院長呼籲民眾若有任何病情變化一定要及早告知醫院，不要輕忽，請大家要提高警覺，才不會使疫情擴大。為減少接觸和減少傳播，除了保持基本的手部和呼吸道衛生，堅持安全飲食習慣，並儘可能避免與任何表現出有呼吸道疾病症狀（如咳嗽和打噴嚏等）的人密切接觸。春節期間，請大家密切觀察自身健康，若出現發燒、呼吸道症狀時應立即撥打免付費防疫專線1922或0800-001-922專線，並依指示就醫。

為預防最近爆發的武漢肺癌疫情，衛福部基隆醫院成立戶外發燒篩檢站，並加強港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，降低民眾恐慌。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )