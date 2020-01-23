新北市動保處推薦飼主4道在家裡就可以做的寵物專屬美味年菜，與寵物一起過年同樂也吃得健康安心。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

新北市動保處推薦飼主4道在家裡就可以做的寵物專屬美味年菜，與寵物一起過年同樂也吃得健康安心。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

新北市動保處推薦飼主4道在家裡就可以做的寵物專屬美味年菜，與寵物一起過年同樂也吃得健康安心。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

新北市動保處推薦飼主4道在家裡就可以做的寵物專屬美味年菜，與寵物一起過年同樂也吃得健康安心。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

農曆春節來臨，親朋好友相聚圍爐之餘，寵物身為家中的一份子，也別忘了替寵物加菜！但不是所有人類吃的料理都可以給寵物吃，尤其是料理中的調味料及添加物常常是造成寵物身體負擔及引起過敏反應的主要來源。為了給寵物安心加菜，新北市動保處推薦飼主4道在家裡就可以做的寵物專屬美味年菜，與寵物一起過年同樂也吃得健康安心。

動保處提醒飼主注意寵物飲食健康，動物所需營養成分與人類多有差異，在製作寵物年菜時更應避免高油脂及高鹽份，食材挑選更要注意避開動物禁忌食材。動保處推薦飼主4道在家裡就可以做的寵物專屬美味年菜，年年有魚（胡蘿蔔蒸魚柳）、吉祥如意（翡翠白玉羹）、財源滾滾（黃金肉丸）及牛來運轉（雞丁牛肉濃湯）。所有材料都經過挑選適合動物食用，烹飪方式也採用水煮或蒸煮等簡單方式，過程中亦不添加任何調味料，過年在家時不妨讓寵物試吃看看。

動保處獸醫師林孟謙表示，過年圍爐吃年菜，很多寵物也跟著一起加菜，但因人類和寵物的生理構造及代謝情形有所差異，高油脂高鹽分的年菜往往造成寵物腸胃不適。尤其華人料理中最常使用醬油，常是被忽略卻容易造成寵物過敏的兇手。

寵物若產生過敏會有不舒服的感覺，輕則會癢或紅腫發熱等焦躁不安現象，嚴重則造成喉頭腫脹、呼吸困難等危險，因此飼主在年節慶祝大啖美食之餘，千萬別愛屋及烏給寵物隨意加菜，建議採取川燙或蒸煮不加調味料方式，並選擇天然營養食材，讓寵物吃得健康安心，快樂幸福迎接新的一年！

動保處表示，農曆春節來臨，許多飼主與寵物歡度假期，也要注意飲食問題，除了市售的寵物鮮食，動保處也藉此機會推薦特製寵物年菜給寵物加菜，共同為寵物健康把關，同時也能增進寵物與飼主間的互動，期望寵物都能吃得健康安心，歡度春節假期。

(中時 )