華為如何參與5G建設 英商務大臣：即將決定 21:032020/01/23 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國商務大臣李德森今天表示，對於中國電信科技公司華為將在英國5G網路建設扮演什麼角色，當局很快就會做出決定，但能夠替代華為的供應商有限。 李德森（Andrea Leadsom）告訴英國天空廣播集團（Sky）：「雖還有其他供應商，但數量有限。最好有較多基礎設備供應商能提供與華為類似的服務，但英國會十分謹慎看待這件事，我們很快就會做出最終決定。」 李德森說：「事情正在進行中，如您所述，各種因素都必須考量，比如是否有其他供應商以及華為已在英國完成的工程等，相關討論正進行中。」 (中央社) #英國 #華為 #供應商 #李德 #大臣 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 日母子假訂房換點數 不花分文住遍日本的飯店 - 國際 陸逼活豬高空彈跳 外媒罵翻了 - 國際 美國流感大爆發！1300萬人感染 6600人死亡 - 國際 美國不歡迎你 川普再增加禁入美國黑名單 - 國際 日餐廳因客人無故取消1年損失552億元 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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