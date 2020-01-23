英國商務大臣李德森今天表示，對於中國電信科技公司華為將在英國5G網路建設扮演什麼角色，當局很快就會做出決定，但能夠替代華為的供應商有限。

李德森（Andrea Leadsom）告訴英國天空廣播集團（Sky）：「雖還有其他供應商，但數量有限。最好有較多基礎設備供應商能提供與華為類似的服務，但英國會十分謹慎看待這件事，我們很快就會做出最終決定。」

李德森說：「事情正在進行中，如您所述，各種因素都必須考量，比如是否有其他供應商以及華為已在英國完成的工程等，相關討論正進行中。」

(中央社)