2019年第八屆全國專業英日文詞彙與聽力能力(PVQC)大賽今年計有77校322人參賽，其中高中職組新北市共計12校27人獲獎，榮獲2金9銀3銅及13位金腦獎，新北市榮獲前三名人數居全國之冠，成績斐然。

全國總決賽的選手來自各區賽各科前2名，每位選手要加考「拼字打字」項目，競爭非常激烈。樟樹國際實中呂彥霆同學榮獲生活應用英文類冠軍，他表示當初會參加PVQC大賽是想提升自己的英文能力，從市賽、區賽到全國賽，一路過關斬將，很高興得到冠軍。

樟樹國際實中數位多媒體設計類亞軍林芷瑋同學說：「去年區賽只獲得第三名，很遺憾無法進入全國賽，今年卯起來準備，畢竟這是最後一次奪冠的機會！把不熟的單字抄進筆記裡，這些單字很常出現在我周遭和專業領域中，課後自主練習增加我的穩定度，希望能有機會出國比賽，不留遺憾！」

教育類亞軍能仁家商連妤樺同學也說：「成為雙語幼兒園老師是我的夢想，因此，勇敢自我挑戰報考教育類，增加自己專業英文及口語表達能力，是我參加PVQC的動力。」

新北市專業群科教師也藉由參賽增進專業知能，並融入教學鼓勵學生精進專業英文，培養未來職場的競爭力。鶯歌工商王以涵教師榮獲數位多媒體類冠軍，她說：「PVQC與全民英檢、多益的最大差異，就是凸顯技高在專業技能訓練上務實致用的特色，並結合專業技能成果展現專業英文訓練模式。身為專業群科老師，很榮幸能參加專業英文師資培訓，成為學生學習的典範。」

商業與管理類亞軍竹林高中鄒韻筑教師也表示，今年度任教班級的學生參加PVQC通過率達90％，選擇商業管理群類別參加比賽是因為應用英文科跟商業類科結合，多數孩子未來都會跨考商業管理群，因此，藉由專業字彙競賽可以讓孩子更加熟悉商業領域字彙，進而對此學科更加得心應手。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，在「國際技職」面向，積極規劃新北技職雙語教育政策，透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略，培養接軌國際的技職人才。

(中時 )