據新華社22日報導，春節臨近，俄羅斯莫斯科動物園的貓熊館舍也被中國紅裝扮起來。樹枝上挂滿了紅包，一隻只紅燈籠迎風搖擺，舞獅和中國龍的圖畫格外引人注目。在這裡，大陸大貓熊「如意」和「丁丁」即將第一次在俄羅斯過春節。

21日，莫斯科動物園特意為兩隻大貓熊準備了「新春大餐」。等待「如意」的是一個由冰塊、蘋果、胡蘿蔔和葡萄做成的「蛋糕」，「丁丁」獲得的是「水果串」和由冰塊和水果做成的「聖誕樹」。

「丁丁」起初還有一些害羞，好奇地看著周圍的新裝飾，不一會兒就拿起「水果串」開始吃。「如意」大膽一些，在館舍內的木橋上好奇地稍作停留，就直接躺下抱著「蛋糕」開始享受。

現場民眾紛紛給大貓熊拍照，時不時對著可愛的大貓熊發出一陣陣笑聲。莫斯科市民斯維特蘭娜說，她這是第二次來到莫斯科動物園看大貓熊了，「它們太有趣了」。市民瑪格麗塔說，祝願兩隻大貓熊新年快樂。

雄性貓熊「如意」2016年7月31日出生於大陸四川雅安碧峰峽基地。雌性貓熊「丁丁」2017年7月30日出生於四川臥龍神樹坪基地。按照大陸野生動物保護協會與莫斯科動物園簽署的協議，去年4月29日，「如意」和「丁丁」抵達莫斯科，開啟為期15年的旅居生活。

「『如意』和『丁丁」身體棒、心情好，正在這裡茁壯成長。」動物園園長斯韋特蘭娜·阿庫洛娃告訴新華社記者。

阿庫洛娃說，兩隻大貓熊的性格不同。「如意」非常活躍，是個快樂的「小夥子」，會主動和遊客打招呼。「『如意』的智力也超過了我們的預期。現在我們試著讓它學畫畫，教它握住畫筆。」大貓熊不僅吸引了眾多遊客前來動物園，在動物園開設的網絡直播上，觀看大貓熊的人也很多。

阿庫洛娃說，園方專家非常關注兩隻大貓熊，每月定期與中方溝通。兩隻大貓熊很喜歡莫斯科的氣候，也很喜歡雪。近日，兩隻大貓熊稱了體重，「丁丁」有70公斤重，「如意」的體重達到107公斤。

大陸駐俄羅斯大使張漢暉當天也到動物園看望了兩隻大貓熊。他說，大貓熊已經適應了莫斯科的生活，並贏得民眾的關注與喜愛。同時，它們也在履行著自身使命，為增進陸俄兩國人民的友誼貢獻力量。

(中時 )