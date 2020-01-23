春遊北海岸，搭乘「皇冠北海岸線」沿途賞奇岩巨石，看朱銘美術館、富貴角燈塔、富基魚市嘗美味，近來這也有新景點，就是中角灣國際衝浪基地。北觀處自109年1月24日(除夕)起至3月1日止，推出「皇冠北海岸線拍照抽好禮」活動，獎項有皇冠北海岸線套票、一日券及限定紀念品，共計60份，歡迎遊客搭乘好行公車遊北海岸。

皇冠北海岸線低地板公車。（圖取自北觀處官網）

「皇冠北海岸線」沿線15個站點，包含自然生態、地質景觀、文藝作品、運動觀光、熱門打卡景點、美食小吃、溫泉泡湯等多元特色，北觀處邀請大家春節期間搭乘「皇冠北海岸線」遊北海岸，1月底前持電子票證(悠遊卡、一卡通等)搭乘享票價半價優惠，還可參加「皇冠北海岸線拍照抽好禮」活動，快來趟低碳環保輕旅行吧！

皇冠北海岸線低地板公車內部彩繪裝飾。（圖取自北觀處官網）

「皇冠北海岸線」108年度針對搭乘遊客需求同步改善軟硬體服務，如富貴角燈塔站點移至步道入口處，提高富貴角遊憩區內景點易達性；因應中角灣國際衝浪基地啟用及推動北海岸運動休閒觀光，於中角站設立好行站點；協調台北捷運公司於淡水捷運站出站增設乘車指引標示及劃設候車線，增加好行能見度。

好行公車車體標準識別彩繪，公車內部繪製北海岸景點、台灣觀光代言人喔熊組長北海岸泡湯等意象裝飾(如車內枕巾、低地版公車內部天花板彩貼、手拉環等)，加深遊客對北海岸景點印象及增添乘車樂趣。

為回饋遊客及慶祝皇冠北海岸線獲獎，北觀處推出「皇冠北海岸線拍照抽好禮」活動，自109年1月24日(除夕)起至3月1日(星期日)止，搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」，拍下公車內部北海岸意象裝飾(如枕巾、手拉環、天花板彩貼等)上傳至「北觀粉絲團-幸福北海岸」限定貼文下方並標註1位好友即可參加抽獎。

北觀處頒發優良司機獎狀及獎金。（圖取自北觀處官網）

(中時電子報)