2020大選剛落幕不久，被笑稱「全國不分區議員」的桃園市議員王浩宇宣布退出綠黨，並表示「將以無黨籍身分加入民進黨團運作」。對此，綠黨回應王浩宇議員退黨聲明也大方表示「誠摯的祝福」。不過，網友直批「本就是民進黨的人，當大家都傻了」、「現出原形而已」。

雖然，王浩宇聲稱，從政五年多來，其實跟民進黨在理念上也沒有太多衝突的地方，甚至有很多密切的合作，「我之所以選擇留在綠黨努力，是因為還期待台灣能有更多元的政治、能推動更進步的價值」，退黨理由說得像似委曲很多。但網友消遣王浩宇「不演了」。

對此，王浩宇辯稱「其實，你們真正看懂的，是那些本來就不願意演戲的，那些善於包裝算計表演的，卻被你們當神￼」。「從政以來，我一直跟著自己相信的理念走，我的任何一個政治決定，都沒有在在乎別人怎麼看的」。強調他「這些政治決定看似愚蠢，但絕對沒有算計。」

(中時電子報)