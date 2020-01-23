南部地區一名在酒店上班的女子，有天晚上喝醉，店方通知平日固定接送她的小黃來載，未料卻被司機載往汽車旅館，當她半夜醒來，發現自己下半身長褲和內褲都被脫光光，而司機也在同房內呼呼大睡，心中察覺事態不單純，將此事告訴男友報警提告小黃司機性侵。

但是小黃司機在庭訊時，否認沒有任何不軌的行為，強調脫掉女客人的長褲和內褲，「純粹」是讓她「透透氣」。他還強調，因為他去酒店載客時，店裡人說女子心臟不好，他擔心女客回去單獨會發生意外，所以載到摩鐵讓她休息，同時可以照顧。

檢警調查，被害人因上班時酒喝多了，醉趴在店內，所以店裡的人打電話給固定接她下班的計程車過來載她回去。但是清晨酒醉女子醒來，發現自己躺在摩鐵，長褲和內褲都被扒光了。

法官審理時認為，如果被告縮稱擔心女客人酒醉發生意外，為何不帶去醫院獲得更好照顧，卻是載到汽車旅館，顯然動機不單純，因此將被告判刑。二審時，被告坦承脫去被害人內褲後有撫摸下體等行為，並願意賠償，因為女子私處內沒有採得男子體液，無法證明有遭性侵，依乘機猥褻罪判小黃司機有期徒刑8月，緩刑3年，並應接受4場法治教育。

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(中時電子報)