新北市長侯友宜表揚攔阻及協助查緝有功人員。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜表揚攔阻及協助查緝有功人員。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府警察局積極執行打詐策略，與轄內金融機構、超商、遊戲點數販賣業者、計程車業、物流業及旅宿業者建立聯防機制，並與鄰（里）長、社區管委會、保全（住戶大樓、金融機構等）共組防詐友善通報網，加強宣導反詐最新資訊，遇有民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺犯罪情資，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項及查緝詐欺犯嫌。

為感謝相關業者積極協助攔阻民眾遭詐騙及通報可疑情資，新北市政府警察局針對有功人員皆會提報市府治安會報表揚。市長侯友宜特於21日新北市政府警政工作治安會報中表揚玉山銀行、中國信託、農會、統一超商及民眾等共13名攔阻及協助查緝有功人員，並頒發獎牌、獎勵金及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

農曆年節將近，詐騙集團易利用猜猜我是誰手法詐騙，本月成功攔阻案例中，有被害人接獲詐騙集團來電，假稱係被害人居住於杜拜的女兒，以急用為由向被害人要求匯款約新臺幣49萬元至朋友帳戶。所幸被害人臨櫃匯款時，金融機構行員察覺有異，遂通報警方到場協助聯絡家人，並聯繫上居住於國外的女兒確認係遭詐騙，攔阻遭詐款項成功。

詐騙集團盜取民眾個資後，會佯裝親朋好友打電話噓寒問暖或稱更換號碼，若被質疑聲音聽起來跟平時不一樣，就以喉嚨痛、訊號不佳等藉口掩飾，民眾接到自稱親友使用陌生號碼來電借錢或要求匯款，務必要透過原有聯絡方式再次查證，如對方稱係多年未見舊友，更應提高警覺、小心查證，慎防是類詐騙手法，避免財產損失。

新北市政府警察局提醒，年節將近，民眾若有提領大量現金可通報警方前往協助護鈔，另切勿聽從他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，如遇行員、店員關懷提問時，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時尋求協助，避免鉅額財產損失。新北警方打詐工作不停歇，將持續守護民眾財產安全，讓市民安心過好年。

(中時 )