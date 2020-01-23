大陸武漢市因肺炎疫情延燒，官方宣布23日10點起封城，除了不少在當地工作的民眾與旅客搶出城，「封城令」也當地居民恐慌，聞此消息「眼淚快要奪眶而出」；也有居民呼籲外界相助，並且表達對於食糧短缺的擔憂。

法新社報導，截至今天早上，「武漢封城」一詞在微博上至少已被點閱5億1000萬次，約有21萬4000則相關討論貼文。部分居民表示，當他們讀到封城的新聞時，「眼淚快要奪眶而出」。他們並說，家人的性命「持續受到威脅，在網路上成為攻擊的目標」。

一名微博用戶寫道：「我們刻意避免外出，努力消毒和戴口罩」，「但是食物和消毒用品短缺，我們需要更多資源。我們希望大家可以了解，我們現在感覺有如世界末日。我們真的需要大家幫助。」也有居民籲請政府提供武漢更多資源，指稱口罩供不應求，食物價格正在上漲。一名微博用戶寫道：「政府可以幫忙解決資源問題嗎？我們可以管控食物價格嗎？」

社群網站上流傳的影片顯示，武漢鄰近城市的一名新娘戴上手術用口罩，並宣布所有曾為工作造訪武漢的佳賓都被安排坐在同一桌。也有一名地點標記為武漢的社群媒體用戶坦承，她今年將不出席團圓飯，在網路上為此向家人道歉。

其他城市的陸網民也對武漢現況表達了關切，呼籲他們平安，也有聲音質疑為何官方不早點封城。

(中時電子報)