武漢大學中南醫院最近使用俗稱「葉克膜」的「移動心肺儀」（ECMO）成功救治了一名新型冠狀病毒患者，屬湖北首例。不過該院急危重症移動ECMO中心主任夏劍表示，新型冠狀病毒急症患者目前僅是挽回性命，其危急重症情況尚未解除。不過這次病例可以確定，使用葉克膜救治武漢肺炎的急危重症患者有一定的功能。

據《澎湃新聞》報導，湖北省武漢市聯合醫療救治專家組專家、武漢大學中南醫院的夏劍醫師表示，這次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情造成患者的肺部受損，成為「病毒肺」，嚴重的患者肺部受損得很厲害，影響人體的肺的正常工作。因此採用在人體外安放葉克膜，替代人的肺的工作，讓人體自身的肺能夠得到充分的治療和休息。等人體的肺部感染開始恢復了，病發時的缺氧症狀得到改善，自身身體的肺能夠承擔起機體功能時，體外膜肺就可以撤掉了。

夏醫師表示，葉克膜其實已經應用了幾十年的時間，特別是這幾年在急症重症治療中都得到了廣泛應用，不止救治肺炎，還救治了很多心臟衰竭的病人。但是，在本次疫情治療中還只在中南醫院、金銀潭醫院等武漢各大醫院，用範圍還比較小，只有於新型冠狀病毒患者之中的「重症中的危重症患者」，且目前只有一個成功救治的案例。

夏醫師說，目前對於新型冠狀病毒沒有特效抗病毒藥物，治療以對症、支持為主。至於激素治療的說法，其實並沒有說它一定能改善愈後，但對於疾病的滲出期，激素可能會有一定作用，但有多大作用目前還沒有一個確切的說法。

(中時電子報)