中東的杜拜國際機場，是世界上最繁忙的國際機場之一，週四機場方面宣布，將會特別以體溫檢查來自中國大陸的旅客，以防止武漢肺炎。

美聯社報導，杜拜機場說，所有從中國大陸直飛的旅客，將在落地之後，要先在登機口接受體溫篩查，並發送必要資訊手冊。

杜拜機場在提供給美聯社的一份聲明中說，體溫篩查將由杜拜衛生局和機場醫療中心的小組進行，他們會把關入境大門。

在周五開始的農曆新年假期之際，大陸的交通會特別繁忙，然而上個月首次在武漢市出現了新型冠狀病毒，為了有效防疫，大陸官方決定關閉武漢市的公共聯外交通，包括火車站、機場、地鐵、輪渡和長途巴士，並要求所有居民在公共場所要戴口罩。

除武漢市以，鄰近的黃岡市也正在採取與武漢類似的措施，公共交通暫停、電影院、網咖和其他娛樂中心，也於週五開始關閉。

冠狀病毒是一系列的龐雜病毒種類，大多數會感染呼吸道系統，有些會引發普通感冒，但是有些種類會引發更嚴重的呼吸道疾病，例如2002年至2003年期間，從廣東蔓延到十幾個國家，並造成約800人死亡的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)，還有從沙烏地阿拉伯出現的中東呼吸系統綜合症候群(MERS)，感染途徑可能是從駱駝開始的。

到目前為止，在中國大陸的571例病例中，大部分都發生在武漢，造成17人死亡，全部在城市及周邊地區。

初步數據顯示，杜拜機場接待了約370萬來自中國大陸的旅客，比前一年增長5％。

(中時電子報)