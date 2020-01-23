網傳周杰倫赴陸坐隔離艙照片。（圖／翻攝自周杰倫歌迷網官方微博）

粉絲代為否認周杰倫坐隔離艙謠言。（圖／翻攝自周杰倫歌迷網官方微博、周杰倫中文網JayCn微博）

武漢肺炎持續延燒，天后蔡依林、李宗盛在大陸的巡演近日都宣告取消延期，天王周杰倫今(23日)傳出因商演不得不赴大陸，但為防肺炎竟坐著隔離艙移動，對此，周杰倫歌迷網官方微博稍早發文澄清是假消息，周杰倫人在澳洲。

稍早網上傳出一張疑似周杰倫現身大陸，坐在透明隔離艙移動的照片，有人稱他去福州表演自己準備了隔離艙，因是很久之前訂下的商演不方便取消，嘆周杰倫「真的敬業」，還有人虧畫面太搞笑，直說：「這幾天來我終於笑出聲了」。

對此，周杰倫歌迷網官方微博晚間澄清全是假消息，「圖中之人並非周杰倫，請大家不要以訛傳訛」，周杰倫中文網JayCn微博也說：「我倫在澳洲」，其他網友回應：「很多人真的『聽風就是雨』」、「我是福州的杰迷，這個是一位返鄉發燒的乘客，安排隔離箱送他去醫院」、「這個時候居然還有人在國難面前造謠傳謠，拿國家疫情當笑料」、「這都有人信？腦子裡裝的是啥？」。

(中時電子報)