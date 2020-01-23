新加坡政府證實 出現第一起武漢肺炎病例 21:402020/01/23 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新加坡衛生部今晚確認，出現首例新型冠狀病毒病例。圖為新加坡機場官員審視入境體溫檢測。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡衛生部今晚確認，出現首例新型冠狀病毒病例。患者是一名66歲男子。新加坡《海峽時報》引述該國衛生部簡報報導，這名男子為大陸籍，其子目前則被視為可疑病例。 另外，一名53歲、同樣來自大陸的女子，在初步測試結果也呈陽性，但當局正在等待最終的檢測結果，尚未確認。 (中時 ) #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:112020/01/20 財經 2020春節先暖後冷 氣象專家：這天起全台有雨 08:392020/01/21 生活 台股豬年小漲封關 鼠年展望正向 09:112020/01/21 財經 武漢肺炎熱！政院提醒民眾防疫4件事 10:362020/01/21 生活 菲律賓再增1例新型冠狀病毒疑似病例 14:322020/01/21 生活 大陸返台肺炎即須隔離 未據實通報將開罰 16:312020/01/21 生活 罕見出生3天女嬰還沒回家 腸病毒感染死亡 15:412020/01/21 生活 貴州貴陽市通報一起武漢肺炎疑似病例 16:052020/01/21 兩岸 疾管署證實 武漢肺炎確診首例 18:342020/01/21 生活 武漢肺炎攻陷台灣 ICU醫提10點拜託 12:132020/01/22 生活 國際熱門新聞 日母子假訂房換點數 不花分文住遍日本的飯店 - 國際 新加坡政府證實 出現第一起武漢肺炎病例 - 國際 日餐廳因客人無故取消1年損失552億元 - 國際 2020武漢風暴》武漢封城糧食恐短缺 居民籲各界協助 - 國際 美國流感大爆發！1300萬人感染 6600人死亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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