新加坡衛生部今晚確認，出現首例新型冠狀病毒病例。患者是一名66歲男子。新加坡《海峽時報》引述該國衛生部簡報報導，這名男子為大陸籍，其子目前則被視為可疑病例。

另外，一名53歲、同樣來自大陸的女子，在初步測試結果也呈陽性，但當局正在等待最終的檢測結果，尚未確認。

(中時 )