戴資穎接受世界羽聯專訪。（嵌入自youtube）

台灣「羽球一姐」戴資穎曾透露打完今年東京奧運後想退休的想法，她在接受世界羽聯（BWF）專訪時進一步說明，其實還是會把2020年的比賽都打完，只是奧運後可以不用那麼緊繃。至於不打球後想做的事，小戴則笑著說：「我想做的事情感覺都比較累一點！」

究竟是哪些累人的事情呢？小戴說，「立刻」想做的事情應該沒有，但想做一些除了羽球之外比較花時間的事情，「比如說像在台灣環島、騎腳踏車，都是一些感覺蠻累人的事情。」

其實小戴從小就開始打羽球，期待放下球拍就是想去體驗別的事情，重點是「趁還年輕的時候」，目前25歲的小戴強調「過了30就不年輕了」，就怕有些願望不趁早去作，以後也沒有體力去實現。

戴資穎也分析了自己的罩門，表示自己屬於失誤比較多的球員，「在比賽上有時候我會沒有辦法控制自己的失誤，大家的打法可能比較穩定，我比較多一些特別的球路，可是其實也算我的致命傷吧！如果我今天手感很好，我可能就會很輕鬆的獲得比賽，或者可以讓對手非常辛苦，但手感不好就沒辦法這麼的得心應手。」

這正是戴資穎的特點，是致命傷也是迷人之處，因為從小被爸爸帶去打各種「菜市場盃」，練就一身亂刀流怪招，反倒是闖出名號後才回頭紮基本功、練穩定性。因此被問到想要穩定性還是技術，讓小戴也不禁放聲大笑。

「這個問題好難回答，我兩個東西都想要！」小戴笑著說：「我覺得先有穩定的發揮，再來加強更高的技術，這樣子是比較正確的方式。像我這個後面再回來練穩定性，我覺得會比較困難一點，因為我從小其實就是這樣子的打法。這個階段大家都水準那麼高的時候，其實有時候差那一點點就是差很多。」

談到奧運，戴資穎回想前兩次參賽經驗，2012倫敦奧運自己還年輕，比較多衝勁、沒有想太多，過了4年到里約奧運，自己比較成熟了，知道奧運對運動選手來講是個怎麼樣的舞台，可惜自己身上有傷，調整得不夠好。16強對辛度她自認發揮還算正常，但辛度更好。這次前進東京，小戴說：「最終還是希望自己可以奪牌吧！」

(中時 )