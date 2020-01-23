春節連假出遊注意！中央氣象局預估，好天氣將持續到初一，但明天除夕北部氣溫有3到4度的降幅，同時會轉為偶有飄雨的天氣，中南部天氣維持晴到多雲；初二開始全台有雨的天氣將持續到初四。

氣象局指出，除夕鋒面南移至臺灣北部海面，除東半部仍有局部短暫雨外，北部也會轉為雲多偶飄雨的天氣型態，中南部地區則不受影響，仍是多雲到晴的天氣。氣溫方面，清晨各地低溫17至20度間，舒適偏涼，白天北部及東半部地區高溫約25、26度，其中北部地區相較於今日有3至4度的降幅，中南部地區高溫仍可達26至29度，感受稍悶熱。

春節連假天氣一覽。（中央氣象局）

氣象局提到，初二（26）鋒面通過，隨後東北季風增強，加上南邊水氣開始移入，轉為全臺有雨的天氣型態，各地氣溫也開始有下降趨勢，到了初三深夜臺南以北、東北部地區低溫只剩下13、14度，高屏及花東也只有15至17度。初四大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地偏冷，臺南以北及東北部地區氣溫僅10至12度，初五水氣才會逐漸減少。

(中時電子報)