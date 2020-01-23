北大醫院呼吸內科主任王廣發日前聲稱武漢肺炎可控制，卻在10天之後確診，他指出，病毒很有可能會透過眼睛來傳染。（摘自王廣發微博）

武漢肺炎急速升溫，大陸北大醫院呼吸內科主任王廣發曾在專訪指出，武漢疫情會穩定，是「可控制的」，但才沒過10天，自己也確診。經過幾天休息後，王廣發分析自己罹患武漢肺炎的可能原因，恐是從眼部受感染。

武漢肺炎強勢來襲，大陸不僅武漢宣布封城，目前已擴大至黃岡、赤壁3市。台灣也有一例境外移入確診，但該名患者目前情況穩定。專家指出，2019新型冠狀病毒由於潛伏期長達7天，現在人人自危。而身為北大醫院呼吸內科主任王廣發在探視完急診病患後也開始發燒，10天之後確診武漢肺炎。許多人開始質疑「你是國家級專家，都被感染了，是不是防護上有缺陷」？

王廣發22日在個人微博指出，「經過1日的治療，病情已好轉許多，已經退燒」。他接著分析自己究竟如何被病毒感染，王廣發說，患病後自己一直重複審視自己，是哪個環節沒有處理好？他認為，病毒很可能從眼睛傳染。

王廣發表示，到武漢去視察病情時，的確有和急診病患作近距離接觸，但都是「全副武裝」，感染機率極小。儘管出入一些醫院發燒門診時，常有擁擠情況，裡面的確有可能的潛在武漢肺炎病患，但是王廣發強調，都是「高度戒備」，除了穿著防護服，也都隨時配戴N95口罩。不過他回想到，在發燒門診受到感染的可能性仍最大，因為他想到，他當時沒有配戴「防護眼鏡」。

王廣發指出，當他回北京後最早出現的症狀是左眼底下的結膜炎，但症狀很輕微，待2-3小時後，王廣發開始發燒。基於他所看到的病例，並沒有以結膜炎為首要表徵的情形，因此他當下不敢斷言，甚至把自己排除在罹患武漢肺炎的可能，更大的可能反而是罹患流感。

直到做了流感治療無效後，王廣發接受新型冠狀病毒核酸檢測，結果呈現陽性。確診後，王廣發再度審視自己，他高度懷疑病毒是先進入結膜，而後再到全身。他表示「如果這個推測成立，防護盲點就在有沒有戴防護鏡」。

自己武漢肺炎確診後，王廣發再度審視自己，他高度懷疑病毒是先進入結膜，而後再到全身。（摘自王廣發微博）

(中時電子報)