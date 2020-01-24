陸委會表示，據了解，過去在武漢市的台商整體人數有2000餘人，由於很多已提前或分批返台放年假，也有在當地企業留守的，情況較為多元。據武漢台協副會長鄭于貞估計，大約還有100-200位台青、100位以上台商留在武漢。截至目前為止，陸委會尚未接獲台商或台生請求協助。將與海基會會同相關機關，持續關注，並提供必要協助。

至於陸方是否會採取更嚴格管制措施，陸委會、海基會均密切關注中， 並將透過管道進一步了解，以利後續 協處作為。國人在中國大陸如有緊急狀況需要聯絡，可撥打海基會緊急服務中心專線 886-2-25339995尋求協助。

陸委會說，春節期間，如有在陸台商、台生或台師等我方人員續留當地，政府將持續透過海基會協請臺商協會表達政府關懷，陸委會並提醒在陸之台商、台生、台師等人員，一定要作好個人衛生防護，落實肥皂勤洗手、 咳嗽配戴口罩，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所，此段期間返台者，也請作好自我健康管理，相關資訊可參閱疾管署網站（https：／／www.cdc.gov.tw）。

(中時 )