因應武漢肺炎疫情持續升溫，政府官員表示，行政院院長蘇貞昌下令，要確保口罩供應國內所需，因此經濟部已於23日晚間9點多緊急公告，明（24）日起，包括N95、外科口罩，開始為期一個月的「管制出口」，財政部關務署表示，除非有經濟部國貿局的專案核准，否則這些口罩一率不能出海關。

武漢肺炎疫情蔓延，大陸湖北省已經有武漢、黃岡、鄂州、赤壁等四市封城，行政院防疫等級也已升級至二級開設，蘇貞昌要求口罩「留在台灣」；為此，財政部昨晚公告，自1月24日起至2月23日止，為期1個月的期間，「紡織材料製口罩，過濾效果94％及以上者」及「其他紡織材料製口罩」管制出口。關務署自生效日起，對申報該二項稅號未申報輸出許可證號將不予收單，並加強審核出口報單，以確保口罩供應國內需求及國人健康。

關務署說明，「紡織材料製口罩，過濾效果94％及以上者」就是N95，而「其他紡織材料製口罩」則包括坊間都能買到的外科口罩。過去不需特別核准就能出口的口罩貨品，在這一個月間，除非取得國貿局專案核准，否則都不能離開國門。

根據經濟部的公告，以上兩種口罩貨品，增列輸出規定代號「111」，並列入「限制輸出貨品表」，也就是所謂的管制出口。不過，公告中也指出，如果業者在24日前就接獲國外銀行開來信用狀或預收貨款，而且口罩也已經由製造工廠裝運準備出口，並有文件證明，就可以向國貿局申請專案核准後輸出。

(中時 )