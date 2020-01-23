吳克群新專輯《你說我聽著呢》最新一波主打歌〈時間等過誰〉已正式上線，與母親感情非常好的他，在2018年遭逢母親過世卻無法抽身見到母親最後一面，MV拍攝期間甚至一度累崩，正式版MV釋出後讓不少網友邊看邊流淚，更有網友表示「這首歌太好哭」、「聽了就是會讓你想到有很多話來不及說出口的那種痛」。

對於這首歌吳克群表示自己有很深的感觸，內心覺得每個人不管什麼階段一定會有來不及說出口的話，可能是親人、前任、過世的寵物，所以這次搭配主題吳克群也在社群發起故事分享計畫，以「來不及說出口的話」為主題募集粉絲故事，蒐集大家的故事製作成更符合「社會影音小說」這個計畫的文字音樂MV。

吳克群突擊西門町引轟動，現場街訪卻逼哭了路人。(混種時代提供)

而除了在網路募集故事外，吳克群還突然於年假前夕現身西門町鬧區面對面突擊街訪路人。巨星突然現身街頭引起暴動，不少粉絲主動上前分享自己故事，從已經沒有聯絡的前任、從小到大的玩伴因為出國斷了聯繫、因為過不去難關選擇輕生的朋友、突然意外死亡的寵物，其中更有一位受訪者提及自身過往一度落淚。

而最後的結尾回到吳克群身上，吳克群表示一直很想知道母親在最後的時間裡，還有什麼話想對他說，他多麼希望時間能夠倒轉，倒轉回當年與媽媽相聚的那段美好時光，將埋藏在心裡的話語一股腦地吐露出來，但這殘酷的時間不允許這樣的請求，它不曾等過誰，一但逝去，只能徒留遺憾。吳克群也表示很開心這次的歌曲能引起大家共鳴，也希望藉由「時間等過誰」這首歌讓大家及時的去表達心中對每個人的珍惜，不要造成後悔。

(中時電子報)