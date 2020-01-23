「卡神」楊蕙如長期在PTT使用網軍帶風向，在去年8月慘遭站方列入黑名單，關西機場事件中，更投入大量網軍將風向從駐日代表謝長廷帶至大阪辦事處頭上。八卦版版主「arsonlolita」前天(21日)翻閱備份原文發現，除了楊蕙如集團外，更發現「督割」李柏璋集團帳號也在內。

八卦版版主「arsonlolita」前天回文表示，他查詢idcc原文的備份後，發現底下許多「幫高調」、「幫推」或是幫謝長廷說話的帳號，已經證實為楊蕙如集團網軍，且已遭站方砍除帳號，但同時也發現了還有「督割」李柏璋集團帳號「catchy」出沒幫推文，後續也遭站方認定為集團帳號，與李柏璋本尊帳號「berleolion」一同遭到砍除處分。

關西機場事件中，楊蕙如涉嫌指示網軍全力護航駐日代表謝長廷，並將風向帶至大阪辦事處處長蘇啟誠身上，不少集團帳號紛紛跳出來罵大阪辦事處「爛到有剩」、「黨國餘孽」，雖然楊對網軍一事全盤否認，但PO文者「idcc」蔡福明指證歷歷，供稱每個月可跟楊蕙如領取1萬薪資，台北地檢署在去年12月初將2人一同依侮辱公署罪起訴，將於今年2月開庭審判。

(中時電子報)