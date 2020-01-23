武漢肺炎疫情持續延燒，大陸周邊國家也開始防疫作戰，行政院長蘇貞昌日前在臉書上貼出防疫文宣，提醒民眾保持鎮定，沒想到，這幾張照片被大陸網友瘋傳，陸網友紛紛羨慕留言，「實實在在的安全感」。

台灣在近日已經出現首例武漢肺炎確診病例，政府也隨即展開防疫工作，而蘇貞昌在臉書上貼出了幾張海報，向民眾宣導，「保持鎮定，然後戴口罩、勤洗手」、「全台備有4500萬副外科口罩，政府已釋出各通路」，同時他也提醒，目前疫情控制得宜，不用恐慌，有症狀就打1922，讓政府協助你。

台灣網友轉傳大陸網友的貼文。（摘自《Dcard》）

沒想到這張文宣被轉載到微博上，大陸的網友看到後直呼羨慕，「羨慕又忌妒」、「人家確診一例的動員力，和我們200例的動員力…」、「我們買不到（口罩）」、「忌妒到委屈，委屈到開始自怨自艾」。

大陸網友看到台灣防疫文宣後紛紛表示羨慕。（摘自《Dcard》）

台灣網友分享大陸網友的留言。（摘自《Dcard》）

這些留言被台灣網友截圖到Dcard上分享，原po感嘆，當時介紹疫情的時間是在2020年1月19日，然而第一病例出現的時間是在2019年12月8日，「希望臺灣人，每個人都可以平安度過」。

(中時電子報)